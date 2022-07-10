Казахстанка выиграла 28-й титул в карьере и четвертый в 2022 году

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с Арианне Хортоно из Нидерландов выиграла грунтовый турнир серии ITF W100 в Германии, сообщает пресс-служба ФТК.

Данилина и Хортоно были посеяны на турнире под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Анкита Райна из Индии и Розали Ван Дер Хук из Нидерланд. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:7 (4), 6:4, 10:6.

Титул в Германии стал для Данилиной уже 27-м в парном разряде в ее карьере, из которых 26 она выиграла под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). В начале 2022 года казахстанка победила с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в Сиднее на турнире серии WTA 250. В 2022 году она завоевала уже четвертый трофей.

Также 26-летняя казахстанка выиграла титул ITF в одиночном разряде. В парном рейтинге WTA Данилина занимает 22-е место.

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