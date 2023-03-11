Двойным триумфом юной казахстанки завершился теннисный турнир в Индии

В Гургаоне (Индия) прошел международный турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет, сообщает пресс-служба ФТК.

14-летняя воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина (тренер Мукам Ерматов) произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре.

В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча. На пути к трофею Гогулина выиграла семь матчей у местных теннисисток, включая первую сеянную соревнования.

Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой – 6:1, 6:2.

Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.

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