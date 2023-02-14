"Заткнись! Спустись сюда и скажи это!". Тренер "Ювентуса" наехал на фаната

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри совершил агрессивный выпад в адрес фаната, передает "Чемпионат".

Во время матча Серии А с "Фиорентиной" один из болельщиков на трибуне громко критиковал форварда туринцев Мойзе Кина и защитника Маттиа Де Шильо.

Аллегри отреагировал весьма резко. После игры он повернулся в сторону трибуны и прокричал: "Заткнись! Спустись сюда и скажи это!"

Позже тренер признался, что разочарован таким отношением.

"Я разочарован, так как большая часть фанатов помогает команде, но есть некоторые, которые решают, что игрок плох вне зависимости от его объема работы на поле, например, Мойзе Кин, Маттиа Де Шильо и иногда Леандро Паредес. Это игроки "Ювентуса", они важны для нас. Мне не нравятся болельщики, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять или издеваться над игроками, это неуважение. Издевайтесь над нами, когда мы играем плохо, но не раньше времени", - сказал Аллегри.

Отметим, что "Ювентус" в этом матче одержал победу со счетом 1:0.

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