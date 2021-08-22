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"Ювентус" сделал заявление по Роналду и информации об его уходе

"Ювентус" сделал заявление по Роналду и информации об его уходе
©Reuters
Новости спорта Футбол Италия

Нападающий "Ювентус" Криштиану Роналду сам попросил не включать его в стартовый состав команды на матч первого тура чемпионата Италии с "Удинезе". Об этом в твиттере сообщил журналист Фабрицио Романо.

Это связано с тем, что Роналду надеется в ближайшие дни найти новый клуб. Однако "Ювентус" пока еще не получил никакого официального запроса по поводу португальца.

Роналду начал встречу на скамейке запасных, а в стартовый состав попал аргентинец Пауло Дибала.

При этом тут же с заявлением выступил вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед, который заявил, что Роналду не покинет клуб в ближайшее время.

"Мы решили вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100 процентов ", - сказал Пирло, которого цитирует Романо, в эфире DAZN.

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Метки:
Роналду Криштиану Ювентус

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