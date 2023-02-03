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"Ювентус" разочаровался в Погба. В клубе задумались о разрыве контракта

"Ювентус" разочаровался в Погба. В клубе задумались о разрыве контракта
©twitter.com/paulpogba

Будущее Поля Погба в "Ювентусе" под вопросом. Туринский клуб разочарован длительным отсутствием француза, сообщает Sports.ru.

Минувшим летом француз вернулся в "Ювентус" на правах свободного агента после истечения срока контракта с "Манчестер Юнайтед", но из-за травмы колена не сыграл еще ни минуты в официальных матчах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб устал от сложившейся ситуации и может рассмотреть вариант с продажей полузащитника в клуб из менее конкурентной лиги (например, из МЛС) или расторжением контракта в конце сезона.

Отмечается, что фанатов разочаровывает большое количество постов Погба в соцсетях, учитывая, что он пропустил 27 матчей "Ювентуса" в этом сезоне. Болельщики считают, что теперь Поль - это инфлюэнсер. Они устали ждать момента, когда он вернется на поле. Также фанаты считают, что Погба думал только о себе в процессе лечения травмы - сначала он отказался от операции на колене ради возможности сыграть за Францию на ЧМ-2022, а потом все-таки сделал ее.

"Ювентус" устал ждать возвращения Погба - клуб считает, что физические проблемы, с которыми столкнулся игрок сейчас, связаны с неверным подходом к лечению травмы мениска летом. "Ювентус" безумно злится на Поля, так как для его подписания потребовалось вложить около 35 миллионов евро (он заключил четырехлетний контракт примерно на 7,5 миллионов евро в год).

Расторжение контракта с Погба не исключается, но этот вариант клуб очень тщательно обдумает.

Отмечается, что после ухода Поля "Юве" сможет подписать двоих футболистов с зарплатой в два раза меньше, чем у Погба. Также возможно приглашение топ-футболиста – например, Сергея Милинковича-Савича из "Лацио".

К 31 декабря "Ювентус" выплатил Погба около 3,5 миллионов евро, хотя он даже не выходил на поле.

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Метки:
Ювентус Футбольные трансферы Франция

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