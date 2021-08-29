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"Ювентус" проиграл в первом матче без Роналду

"Ювентус" проиграл в первом матче без Роналду
©Reuters
Новости спорта Футбол Италия

Туринский "Ювентус" уступил "Эмполи" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Турине и завершилась минимальной победой гостей - 1:0. Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Леонардо Манкузо.

Это был первый матч "Ювентуса" после трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, туринский клуб впервые в истории проиграл "Эмполи" на своем поле. До этого беспроигрышная домашняя серия "Ювентуса" с этим соперником составляла 14 игр – 13 побед и одна ничья.

"Ювентус" после двух туров имеет в своем активе одно очко. У "Эмполи" одна победа и одно поражение.

Напомним, недавно "Манчестер Юнайтед" объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

 

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Метки:
Ювентус Роналду Криштиану

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