"Ювентус" потерпел крупное поражение в чемпионате в матче с удалением и автоголом

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"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии по футболу, уступив "Фиорентине" в рамках 14-го тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Уже на третьей минуте счет открыл Душан Влахович. Второй мяч был забит после перерыва, когда на 76-й минуте Алекс Сандро срезал мяч в свои ворота, а на 81-й Мартин Касерес установил окончательный результат. При этом с 18-й минуты хозяева играли в меньшинстве вследствие удаления Хуана Куадрадо.
После этой игры "Ювентус" с 24 очками расположился на четвертом месте из 20-ти, а "Фиорентина" с 14 баллами оказалась на 14-й позиции.
В следующем туре, 3 января, "Ювентус" дома примет "Удинезе", а "Фиорентина" на своем поле сыграет с "Болоньей".
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