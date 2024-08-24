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"Ювентус" подпишет игрока сборной Аргентины за 38 миллионов евро

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"Ювентус" подпишет игрока сборной Аргентины за 38 миллионов евро ©acffiorentina.com

Туринский "Ювентус" близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины и "Фиорентины" Николаса Гонсалеса.

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Туринский "Ювентус" близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины и "Фиорентины" Николаса Гонсалеса.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, "Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Фиорентины" и сборной Аргентины за 38 млн евро с учетом бонусов.

На данный момент стороны пытаются уладить последние детали сделки.

В прошлом сезоне Гонсалес провел 29 игр в Серии А и забил 12 мячей. Ранее вингер выступал на родине за "Аргентинос Хуниорс" и в Германии за "Штутгарт". 

Гонсалес является двукратным победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. 

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