"Ювентус" объявил о возвращении Погба

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Полем Погба.

Француз присоединился к "старой синьоре" на правах свободного агента, так как его контракт с "Манчестер Юнайтед" истек. Новое соглашение с "Ювентусом" рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что до 31 августа 2022 года итальянский клуб должен будет выплатить комиссию в размере 2,5 миллиона евро.

"Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным - желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы очень счастливы!" - написала пресс-служба "Ювентуса".

Ранее Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.

За все время в туринском клубе он сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе "Ювентуса" полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.