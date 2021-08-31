"Ювентус" нашел замену Роналду

Туринский "Ювентус" объявил о переходе нападающего Мойзе Кина из английского "Эвертона".

21-летний форвард подписал арендное соглашение со "старой синьорой". Ранее сообщалось, что речь идет о двухлетней аренде с обязательным правом выкупа. Общая сумма сделки составит около 20 миллионов евро.

Два года назад Кин перешел в "Эвертон" из "Ювентуса" за 25 миллионов фунтов. Срок его действующего контракта с английским клубом истекает в 2024 году.

Итальянец дебютировал за "Ювентус" в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом.

В минувшем сезоне Кин выступал за "Пари Сен-Жермен" на правах аренды. В 41 матче за парижан во всех турнирах он забил 17 голов и сделал результативную передачу.

Сегодня, 31 августа, "Ювентус" объявил о завершении перехода Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". Так, сумма трансфер составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей "красных дьяволов" и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для "Ювентуса" в размере восьми миллионов евро.

Напомним, Криштиану уже выступал за"Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. В составе "Ювентуса" португалец играл с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год он выступал за мадридский "Реал".

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