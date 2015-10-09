Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 17:00
 

"Ювентус" хочет подписать нападающего сборной Франции

"Ювентус" хочет подписать нападающего сборной Франции

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему английского "Кристал Пэлас" Жан-Филиппу Матета. 28-летний французский форвард рассчитывает на переход на более высокий уровень, а итальянский клуб внимательно следит за его ситуацией.

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему английского "Кристал Пэлас" Жан-Филиппу Матета. 28-летний французский форвард рассчитывает на переход на более высокий уровень, а итальянский клуб внимательно следит за его ситуацией.

Изданием Tuttosport отмечается, что в прошлом сезоне интерес к Матете проявлял "Милан", однако запрашиваемая сумма в 40 млн евро оказалась слишком высокой для "россонери". В настоящее время обстоятельства изменились: контракт нападающего с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2027 года, при этом сам игрок не намерен продлевать соглашение.

"Ювентус" готов инвестировать в трансфер форварда 20–25 млн евро и рассматривает Матета в качестве потенциальной замены Душану Влаховичу.

В текущем сезоне Матета принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

