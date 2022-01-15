"Ювентус" готов предложить пять миллионов евро за форварда лидера РПЛ

"Ювентус" рассчитывает оформить трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в нынешнее зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб готов предложить "Зениту" пять миллионов евро за 27-летнего иранского форварда. "Ювентус" испытывает проблемы из-за травмы нападающего Федерико Кьезы и заинтересован в кандидатуре Азмуна. Ранее сообщалось, что "Зенит" запросил у туринцев 20 миллионов евро за Азмуна.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро. Нападающий выступает за санкт-петербургский "Зенит" с января 2019 года.