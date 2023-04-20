В Италии временно отменили снятие 15 очков с "Ювентуса"

Спортивное управление Италии отменило 15-очковый штраф, наложенный на "Ювентус" в текущем сезоне Серии A, передает "Чемпионат". Назначено новое судебное разбирательство.
Теперь туринский клуб поднимается в турнирной таблице с седьмого места на третье с 59 очками.
Решение временное и будет действовать до завершения нового судебного процесса.
Напомним, в январе суд Федерации футбола Италии лишил "Ювентус" 15 очков в чемпионате из-за финансовых нарушений, в результате чего команда опустилась на десятое место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.
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