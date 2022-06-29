В чемпионате Италии по футболу ввели "золотой матч"

В Серии А со следующего сезона допустили возможность "золотого матча". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

"Золотой матч" будет проводиться в том случае, если две первые команды наберут одинаковое количество очков в турнирной таблице. Если по итогам 90 минут "золотого матча" будет зафиксирован ничейный результат, то команды сразу перейдут к серии пенальти.

Также разрешено на постоянной основе проводить до пяти замен в течение матча.

Напомним, "Милан" стал чемпионом Италии по футболу сезона-2021/22. Новый сезон стартует 13 августа.