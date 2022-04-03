"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста

Португалец Жозе Моуринью продолжил свое воинственное общение со СМИ во время пресс-конференции, обвинив журналиста в том, что он "наложил в штаны" в его присутствии, передает Football Italia.

Тренер "Ромы" неоднократно конфликтовал с различными представителями СМИ, и этот раз не стал исключением.

Моуринью ответил на вопрос о защите из трех человек, который прозвучал от репортера, которого он, очевидно, хорошо знает.

"Я ожидал от тебя гораздо более резкого вопроса. Я слышал тебя вчера по радио, ты был намного агрессивнее, гораздо более критичен, гораздо более жесток. Я не ожидал такого простого вопроса. Поэтому я прихожу к выводу, что ты был суперагрессивен и супержесток на радио, а потом пришел сюда и обделался передо мной", - сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью возглавляет "Рому" с июля 2021 года. После 30 туров команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.