 j7CKtRpSiw0ARHCwjztJYZdSmtwzsdKdaXwPaKum
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста

"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста
©Reuters
Новости спорта Футбол Италия

Португалец Жозе Моуринью продолжил свое воинственное общение со СМИ во время пресс-конференции, обвинив журналиста в том, что он "наложил в штаны" в его присутствии, передает Football Italia.

Тренер "Ромы" неоднократно конфликтовал с различными представителями СМИ, и этот раз не стал исключением.

Моуринью ответил на вопрос о защите из трех человек, который прозвучал от репортера, которого он, очевидно, хорошо знает.

"Я ожидал от тебя гораздо более резкого вопроса. Я слышал тебя вчера по радио, ты был намного агрессивнее, гораздо более критичен, гораздо более жесток. Я не ожидал такого простого вопроса. Поэтому я прихожу к выводу, что ты был суперагрессивен и супержесток на радио, а потом пришел сюда и обделался передо мной", - сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью возглавляет "Рому" с июля 2021 года. После 30 туров команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Моуринью Жозе Италия Португалия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:46
Италия
"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста "Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста
29 марта, 16:52
Италия
"Барселона" тайно подписала двух игроков "Барселона" тайно подписала двух игроков
25 марта, 13:35
Италия
В Италии рассказали о будущем Манчини после фиаско в отборе к ЧМ-2022 В Италии рассказали о будущем Манчини после фиаско в отборе к ЧМ-2022
22 марта, 21:26
Италия
Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли" Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли"
18 марта, 22:19
Италия
В "Ювентусе" определились с будущим тренера после сенсационного вылета из Лиги чемпионов В "Ювентусе" определились с будущим тренера после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
7 марта, 07:19
Италия
"Милан" вышел на первое место в Серии А "Милан" вышел на первое место в Серии А
3 марта, 18:18
Италия
Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении
20 февраля, 19:35
Италия
Новичок "Фиорентины" засмотрелся на девушку из пресс-службы и попал в скандал Новичок "Фиорентины" засмотрелся на девушку из пресс-службы и попал в скандал
21 января, 15:06
Италия
"Made in Kazakhstan". Что за девушка свела с ума футболиста "Арсенала" и "Ромы" "Made in Kazakhstan". Что за девушка свела с ума футболиста "Арсенала" и "Ромы"
16 января, 09:54
Италия
Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет
15 января, 20:42
Италия
Итальянский клуб решил судьбу Андрея Шевченко Итальянский клуб решил судьбу Андрея Шевченко
15 января, 16:23
Италия
"Ювентус" готов предложить пять миллионов евро за форварда лидера РПЛ "Ювентус" готов предложить пять миллионов евро за форварда лидера РПЛ
14 января, 22:55
Италия
В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов
14 января, 07:35
Италия
"Наполи" с "Фиорентиной" устроили битву с тремя удалениями и семью голами "Наполи" с "Фиорентиной" устроили битву с тремя удалениями и семью голами
13 января, 08:09
Италия
"Интер" на последних секундах вырвал победу у "Ювентуса" и стал обладателем Суперкубка Италии "Интер" на последних секундах вырвал победу у "Ювентуса" и стал обладателем Суперкубка Италии
11 января, 09:18
Италия
УЕФА включил двух россиян в список перспективных футболистов УЕФА включил двух россиян в список перспективных футболистов
4 января, 16:50
Италия
Буффон заразился коронавирусом Буффон заразился коронавирусом
2 января, 15:09
Италия
Месси? Футболисты ПСЖ и других клубов заразились коронавирусом Месси? Футболисты ПСЖ и других клубов заразились коронавирусом
28 декабря, 11:23
Италия
"Кайрат" может подписать Генриха Мхитаряна "Кайрат" может подписать Генриха Мхитаряна
24 декабря, 22:39
Италия
Моуринью может покинуть "Рому" и впервые в карьере возглавить сборную Моуринью может покинуть "Рому" и впервые в карьере возглавить сборную
23 декабря, 22:49
Италия
Ограбили еще одного футболиста Ограбили еще одного футболиста
20 декабря, 11:32
Италия
Судьбу матча в Италии решили два автогола Судьбу матча в Италии решили два автогола
18 декабря, 14:39
Италия
Андрей Шевченко установил антирекорд в качестве тренера итальянского клуба Андрей Шевченко установил антирекорд в качестве тренера итальянского клуба
22 ноября, 08:42
Италия
Андрей Шевченко дебютировал с поражения в новом клубе Андрей Шевченко дебютировал с поражения в новом клубе
11 ноября, 07:53
Италия
"Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии" "Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии"
7 ноября, 19:19
Италия
Названо новое место работы Андрея Шевченко Названо новое место работы Андрея Шевченко
6 ноября, 13:23
Италия
Андрей Шевченко может возглавить клуб из Серии А Андрей Шевченко может возглавить клуб из Серии А
1 ноября, 12:03
Италия
Моуринью отказался от общения со СМИ после поражения от "Милана" Моуринью отказался от общения со СМИ после поражения от "Милана"
24 октября, 09:12
Италия
Ибрагимович забил в свои и чужие ворота. "Милан" победил и вышел на первое место Ибрагимович забил в свои и чужие ворота. "Милан" победил и вышел на первое место
19 сентября 2021, 16:13
Италия
Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после удара в грудь на ЧМ-2006 Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после удара в грудь на ЧМ-2006

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus