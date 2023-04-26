Сменщик Роналду отказал "Реалу"

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау намерен продолжить выступления за миланский клуб, сообщают Vesti.kz. 23-летний португальский форвард не заинтересован в смене клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, Леау отклонил поступившие предложения от "Челси" и "Реала", которые были заинтересованы в его переходе.

Вместо этого португалец хочет продлить контракт с "Миланом". Срок действующего соглашения с клубом рассчитан до лета 2024 года. Сообщается, что стороны уже начали переговоры о продолжении сотрудничества.

Главным препятствием в переговорах остаются условия, на которых будет выплачен штраф Леау за разрыв контракта со "Спортингом" в одностороннем порядке в 2018 году. Сумма составляет около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А Леау принял участие в 29 матчах, забил 12 мячей и стал автором шести результативных передач. Также на его счету один гол и четыре голевых передачи в десяти матчах Лиги чемпионов.

Напомним, в октябре 2021 года Леау дебютировал за сборную Португалии, заменив во втором тайме Криштиану Роналду. С тех пор он провел 18 игр и забил три гола.

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