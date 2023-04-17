Сенсацией завершился матч в Серии А

"Ювентус" потерпел неожиданное поражение на выезде от "Сассуоло" в рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), передают Vesti.kz.
Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась со счетом 1:0. На 64-й минуте отличился Грегуар Дефрель.
Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри не смогли закрыть предыдущее гостевое поражение от "Лацио" (1:2), расположившись с 44 очками на седьмом месте. "Сассуоло" (40) находится на десятой строчке.
Отметим, что в ходе сезона с "Ювентуса" сняли 15 очков за финансовые махинации.
В следующем туре, 22 апреля, "Сассуоло" на выезде сыграет с "Салернитаной", а на следующий день "Ювентус" дома примет "Наполи".
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