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Роналду сделал дубль за семь минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А

Португалец помог "Ювентусу" разгромить аутсайдера.

Роналду сделал дубль за семь минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Италия
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Туринский "Ювентус" разгромил "Кротоне" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (38-я и 45-я минуты), еще один мяч забил Уэстон Маккенни (66-я).

Таким образом, португалец забивал всем командам, которые выступают в Серии А в нынешнем сезоне, сообщает Goal. Кроме того,  Роналду забил свой 18-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров, обойдя форварда "Интера" Ромелу Лукаку (17).

"Ювентус" набрал 45 очков и занимает третье место в таблице, "Кротоне" (12 баллов) идет последним.

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Метки:
Ювентус Роналду Криштиану
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