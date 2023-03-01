Погба сыграл впервые за 315 дней. Француз дебютировал за "Ювентус" после возвращения

Французский футболист "Ювентуса" Поль Погба вышел на замену на 69-й минуте матча 24-го тура Серии A против "Торино", сообщают Vesti.kz.

На поле он появился вместо Энцо Барренечеа. Для 29-летнего полузащитника эта игра стала первой за туринцев после возвращения в клуб спустя 2481 день. Цвета "Старой синьоры" Погба защищал в период 2012-2016 годов, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

Из-за травмы хавбек не играл в официальных матчах 315 дней (с апреля 2022 года).

Погба перешел в туринский клуб летом прошлого года после окончания контракта с "МЮ". Его соглашение с "Юве" рассчитано до 2026 года.

Отметим, что "Ювентус" победил "Торино" со счетом 4:2. После этого успеха команда Массимилиано Аллегри с 35 очками расположилась на седьмом месте, а подопечные Ивана Юрича, имея в своем активе 31 балл, находятся на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 5 марта, "Ювентус" на выезде сыграет с "Ромой", а на следующий день "Торино" дома примет "Болонью".

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