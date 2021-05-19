Отец форварда Серии А ворвался на базу клуба и разбил несколько автомобилей

Отец форварда "Дженоа" Джанлуки Скамакки был арестован полицией в Риме. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на La Repubblica, мужчина пробрался на территорию тренировочного комплекса "Ромы" и без разбора начал бить железным прутом по припаркованным автомобилям.

Утверждается, что отец игрока разыскивал скаута римского клуба Бруно Конти с требованием вернуть ему "крупную сумму денег". На место была немедленно вызвана полиция.

"Я был очень шокирован всем, что произошло, читал про это. Действительно не могу этого объяснить. Мне больно об этом говорить, но, возможно, необходимо. Отец давно не живет с мамой, я вырос с мамой и сестрой. Они моя семья. У нас с ним лишь эпизодические отношения. Но это семейная история, которую я предпочитаю держать при себе.

Мой отец никогда не имел дела с управлением моей карьерой, тем более в последнее время. Я очень сожалею и шокирован случившимся, не знаю, что еще сказать", - отметил Джанлука Скамакка.

Скамакка находился в системе "Ромы", а затем перебрался в ПСВ, когда ему было 15 лет. Игрок в нынешнем клубе выступает на правах аренды, он принадлежит "Сассуоло". В текущем чемпионате провел 26 матчей и забил восемь мячей.

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