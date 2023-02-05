Обладателя "Золотого мяча" уволили из клуба

Итальянский "Беневенто" уволил главного тренера Фабио Каннаваро, передает "Чемпионат".

Бывшая звезда сборной Италии возглавил клуб в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии В он располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 23 очка в 23 играх.

Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с "Ювентусом" и столько же раз - чемпионом Испании с мадридским "Реалом".

В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда обыграла в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил "Золотой мяч".

До прихода в "Беневенто" Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную сборную. Он стал чемпионом Китая с "Гуанчжоу".

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