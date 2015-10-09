Нидерландский ПСВ сделал официальное предложение "Наполи" о покупке бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне в размере двух миллионов евро, передают Vesti.kz.

Однако, по данным источника, итальянский клуб отклонил этот запрос и потребовал за игрока семь миллионов евро, чтобы отпустить его в январе.

Действующий контракт 35-летнего бельгийца с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года. При этом у "Наполи" есть опция одностороннего продления соглашения ещё на один сезон.

Напомним, Де Брюйне перешёл в итальянский клуб летом 2025 года из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

В текущем сезоне полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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