Моуринью недоволен ситуацией в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью остался недоволен отсутствием трансферов итальянской команды, передает "Чемпионат". Специалист пожаловался на ситуацию с нападающим Тэмми Абрахамом.

"После травмы Тэмми мы оказались в ситуации, в которой не хотел бы оказаться ни один тренер в мире. Не могу сказать, что счастлив, но и не скажу, что нахожусь в состоянии войны с руководством команды.

Тэмми получил травму 5 июня, с тех пор прошло 64 дня. У меня был один кандидат на замену, потому что обычно я объективен и прагматичен, но его подписать невозможно. Это то, что мне сказали", - сказал он.

Моуринью возглавил "Рому" летом 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы, где проиграла "Севилье".

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