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Реклама Новости спорта Футбол Италия Сегодня 11:02 Комментарии 1 "Милан" уволил Мальдини. Футболисты недовольны ©twitter.com/MaldiniNews Паоло Мальдини покидает должность технического директора "Милана", также уходит спортивный директор Фредерик Массара, сообщает Calciomercato. Такое решение приняло руководство клуба, у которого со специалистами существуют серьезные разногласия по поводу трансферного бюджета. При этом ключевые футболисты "Милана" негативно отреагировали на такие новости. Тео Эрнандес, Мик Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали недовольны таким раскладом. Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игрока провел в "Милане" всю карьеру. Поделиться в соц. сетях:













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