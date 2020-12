"Милан" установил исторический рекорд серии А

"Милан" сыграл вничью с "Дженоа" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Маттиа Дестро (47-я и 60-я минуты), у "Милана" отличились Давиде Калабрия (52) и Пьер Калулу (83).

Как сообщает Opta, миланская команда забивала как минимум два гола в 14 матчах серии А подряд, что является историческим рекордом. Ранее "Торино" в 1948 году забивал не менее двух мячей в 13 играх кряду.

14 - AC Milan have scored at least 2 goals in 14 Serie A games in a row, an historical record in the italian top-flight (overtaken Torino in 1948, 13 games in a row). Overflow.#GenoaMilan