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"Милан" установил исторический рекорд серии А

Команда лидирует в чемпионате Италии.

"Милан" установил исторический рекорд серии А
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Италия
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"Милан" сыграл вничью с "Дженоа" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Маттиа Дестро (47-я и 60-я минуты), у "Милана" отличились Давиде Калабрия (52) и Пьер Калулу (83).

Как сообщает Opta, миланская команда забивала как минимум два гола в 14 матчах серии А подряд, что является историческим рекордом. Ранее "Торино" в 1948 году забивал не менее двух мячей в 13 играх кряду.

В другом матче миланский "Интер" на своем поле победил "Наполи" со счетом 1:0, единственный гол на 73-й минуте забил Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье был удален с поля на 71-й минуте.

"Милан" лидирует в турнирной таблице с 28 очками. "Интер" (27) занимает второе место, туринский "Ювентус" (24) идет третьим.

 

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Метки:
Милан ФК Италия Интер Ювентус Рекорд

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