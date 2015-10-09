"Милан" потерпел первое поражение в чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027, уступив дома "Болоньи", передают Vesti.kz.

Камбэк за тайм

Встреча команд в рамках девятого тура Серии А прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первыми счёт в матче открыли гости. На 8-й минуте Самюэль Мбангула вывел "Болонью" вперёд.

Однако "Милан" ещё до перерыва не только отыгрался, но повёл в счёте. Сначала на 14-й минуте Альфаджо Сиссе сравнял счёт, а на 27-й минуте оформил дубль.

После перерыва "Болонья" сумела переломить ход игры. На 61-й минуте защитник "Милана" Давиде Бартезаги отправил мяч в собственные ворота, сравняв счёт. На 62-й минуте Мбангула оформил дубль и вновь вывел "Болонью" вперёд. На 86-й минуте Мбангула забил третий мяч в игре и установил окончательный счёт.

Реакция Модрича

41-летний Лука Модрич вышел на замену перед началом второго тайма, в котором "россонери" пропустили три безответных мяча.

"Обидное поражение. Мы такого не ожидали – особенно после выигранного первого тайма. Во втором тайме мы слишком часто проигрывали единоборства, пропустили досадный гол со стандарта и сами себя подвели. Закономерный результат. У нас нет оправданий", – заявил хорват в интервью Sky Sport Italia.

Таким образом, "Милан" впервые проиграл в Серии А в этом сезоне. У "россонери" прервалась серия без поражений в чемпионате Италии под руководством Рубена Аморима. В предыдущих восьми турах у команды было пять побед и три ничьих.

Осечка перед дерби

"Милан" с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии A. "Болонья", набрав 11 баллов, поднялась на 11-ю строчку.

В следующем туре "Милан" 31 октября примет "Интер" (25), который лидирует в чемпионате.

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