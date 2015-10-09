"Милан" официально объявил о трансфере игрока сборной Германии

Итальянский "Милан" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Никласа Фюллькруга из английского "Вест Хэм Юнайтед" на правах аренды с опцией выкупа.

"Милан рад сообщить о переходе Никласа Фюллькруга в клуб на правах аренды из "Вест Хэм Юнайтед" с возможностью последующего выкупа", — говорится в заявлении клуба.

Никлас Фюллькруг родился 9 февраля 1993 года в Ганновере. Он является воспитанником академии "Вердера", где начал профессиональную карьеру, после чего выступал за "Гройтер Фюрт", "Нюрнберг" и "Ганновер-96". В 2019 году нападающий вернулся в "Вердер".

Летом 2023 года Фюллькруг перешёл в дортмундскую "Боруссию". В составе клуба он провёл 42 матча за сезон, забил 15 мячей, включая три гола в Лиге чемпионов, а также вышел в стартовом составе в финале турнира против мадридского "Реала".

После этого немецкий форвард продолжил карьеру в английской Премьер-лиге, присоединившись к "Вест Хэм Юнайтед". В ноябре 2022 года Фюллькруг дебютировал в составе сборной Германии и вошёл в заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

В "Милане" Никлас Фюллькруг будет выступать под девятым номером.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!