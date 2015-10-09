"Милан" близок к трансферу форварда из АПЛ

"Милан" находится на продвинутой стадии переговоров по переходу нападающего "Вест Хэма" Никласа Фюллькруга. .

По данным Фабрицио Романо, клубы продолжают согласовывать финальные детали сделки. Сам немецкий форвард несколько дней назад дал согласие на переход в итальянский клуб. Ожидается, что трансфер будет оформлен в формате аренды с правом выкупа, при этом опция не станет обязательной. Сумма возможного выкупа составит менее 14–15 миллионов евро.

В текущем сезоне Фюллькруг принял участие в девяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Общее игровое время нападающего составило 413 минут. Его контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.

