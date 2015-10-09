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Италия
Вчера 09:55
 

Лидер "Милана" потерял сознание на поле

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Лидер "Милана" потерял сознание на поле ©facebook.com/ACMilan

Голкипер "Милана" Майк Меньян, покинувший поле в матче против "Удинезе" на носилках, прошел первые медицинские тесты. 

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Голкипер "Милана" Майк Меньян, покинувший поле в матче против "Удинезе" на носилках, прошел первые медицинские тесты. 

Как сообщает Milan Reports, 29-летний француз избежал серьезной травмы, но пока останется под наблюдением врачей.

В начале второго тайма вратарь выбежал из-за пределов штрафной площади, чтобы головой сыграть в мяч, но влетел в своего защитника Алекса Хименеса и потерял сознание. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и унесли на носилках.

Болельщики "Удинезе", которые в начале матча освистали Меньяна из-за событий прошлого матча между командами, проводили игрока с поля аплодисментами.

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