Лидер "Милана" потерял сознание на поле

Голкипер "Милана" Майк Меньян, покинувший поле в матче против "Удинезе" на носилках, прошел первые медицинские тесты.

Как сообщает Milan Reports, 29-летний француз избежал серьезной травмы, но пока останется под наблюдением врачей.

В начале второго тайма вратарь выбежал из-за пределов штрафной площади, чтобы головой сыграть в мяч, но влетел в своего защитника Алекса Хименеса и потерял сознание. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и унесли на носилках.

Болельщики "Удинезе", которые в начале матча освистали Меньяна из-за событий прошлого матча между командами, проводили игрока с поля аплодисментами.