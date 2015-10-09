Лидер "Комо" выдвинул два условия для перехода в новый клуб

Полузащитник итальянского "Комо" и сборной Аргентины по футболу Нико Пас определился с критериями для выбора своего следующего клуба, передают Vesti.kz.

По данным источника, 22-летний хавбек выдвинул два обязательных требования: потенциальная команда должна выступать в Лиге чемпионов и гарантировать ему место в стартовом составе. Аргентинец категорически отказывается рассматривать варианты с клубами, которые не смогут обеспечить выполнение обоих пунктов.

Яркая игра Паса в составе "Комо" в Серии A и Лиге чемпионов (шесть голов и восемь результативных передач в 14 матчах текущего сезона) привлекла внимание целого ряда европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и ПСЖ. Кроме того, приоритетным правом обратного выкупа полузащитника летом 2027 года за 80 миллионов евро владеет его родной клуб - мадридский "Реал".

Пас является уроженцем Канарских островов. Футболист имел право выступать за сборную Испании, однако выбрал Аргентину, за которую играл на уровне до 20 и до 23 лет.

В нынешнем сезоне аргентинец выходил в стартовом составе во всех 14 проведённых матчах. Его контракт с Комо" действует до 30 июня 2028 года.

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