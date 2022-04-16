Курьез с серьгами произошел в матче лидера чемпионата Италии

Нападающий "Специи" Мбала Н'Зола был снят в чемпионате Италии из-за серьги, сообщает "Чемпионат".

Курьезный эпизод произошел в матче 33-го тура чемпионата Италии в "Специи": хозяева поля принимали потенциального лидера турнира - "Интер" из Милана.

Н'Зола вышел на замену на 60-й минуте встречи, когда вышел вместо форварда Рея Маная. Через минуту арбитр заметил у игрока в ухе большую сережку и попросил снять ее, чтобы футболист мог продолжить играть.

Избавиться от украшения оказалось непросто - Н'Зола провел несколько минут у боковой линии и пытался вытащить серьгу с помощью сотрудников "Специи", однако снять ее так и не получилось.

На 70-й минуте тренер "Специи" Тьяго Мотта принял решение заменить Н'Золу. Вместо него на поле появился форвард Жанис Антист, а "Интер" выиграл в матче со счетом 3:1. Победный гол был забит после замены Н'Зола: на 73-й минуте Лаутаро Мартинес сделал счет 2:0.

Эта победа позволила "Интеру" набрать 69 очков и временно возглавить таблицу турнира. Через несколько часов "Милан" выиграл у "Дженоа" (2:0) и обошел конкурентов с 71-м баллом.

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