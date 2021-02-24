Криштиану Роналду вписал свое имя в историю футбола

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал единственным футболистом, сыгравшим более тысячи матчей в XXI веке. Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В общей сложности форвард вышел на поле 1047 раз.

На втором месте рейтинга находится экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс. Голкипер сыграл в 974 встречах в XXI веке, однако он провел еще 74 матча в XX веке. Таким образом, если считать все матчи, Касильяс вышел на поле на один раз больше, чем Роналду (1048). На третьем месте рейтинга IFFHS находится защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес. Он провел все матчи в XXI веке, всего их 969.

Места с четвертого по десятое выглядят следующим образом: Хави (937 матчей + 80 в XX веке), Ясухито Эндо (909 + 84), Златан Ибрагимович (907 + 9), Рожерио Сени (904 + 310), Лионель Месси (902), Джанлуиджи Буффон (852 + 212), Хавьер Дзанетти (717 + 383).

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