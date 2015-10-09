Итальянский топ-клуб хочет подписать Салаха

Руководство "Ромы" изучает возможность оформить аренду египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации Tutto Mercato, римский клуб проявляет высокий интерес к подписанию 33-летнего форварда. При этом "Ливерпуль" на данный момент готов рассматривать лишь вариант аренды Салаха до конца текущего сезона. Такой формат потенциально устраивает "Рому", однако серьёзным препятствием на пути сделки может стать высокая заработная плата игрока — порядка 24 млн евро в год без учёта налогов.

В нынешнем сезоне Салах провёл за "Ливерпуль" 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В декабре 2025 года египтянин ни разу не выходил в стартовом составе мерсисайдцев и в одном из интервью открыто заявил о своём недовольстве текущей ролью в команде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!