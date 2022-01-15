Итальянский клуб решил судьбу Андрея Шевченко

Итальянский "Дженоа" отправил в отставку с поста главного тренера команды Андрея Шевченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Абдулай Конко. Ему будет помогать Роберто Мургита.

Украинский специалист возглавил клуб в ноябре 2021 года. Под его руководством "Дженоа" одержал одну победу в 11 матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии "Дженоа" с 21 очком занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Шевченко в августе покинул пост главного тренера сборной Украины, который занимал с 2016 года. Под его руководством сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

Обладатель "Золотого мяча" 2004 года завершил игровую карьеру в 2012 году. В качестве футболиста он выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и лондонский "Челси".