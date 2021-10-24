Ибрагимович забил в свои и чужие ворота. "Милан" победил и вышел на первое место

Футболисты "Милана" одержали выездную победу над "Болоньей" в матче девятого тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Болонье и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе "Милана" отличились Рафаэл Леау (16-я минута), Давиде Калабрия (35-я), Исмаэль Беннасер (84-я) и Златан Ибрагимович (90-я), который отметился автоголом на 49-й минуте. Еще один мяч "Болоньи" забил Муса Барроу (52-я).

Отметим, что "Болонья" доигрывала матч вдевятером - сначала на 20-й минуте с поля был удален защитник Адама Сумаоро, а на 58-й красную карточку получил Роберто Сориано.

"Милан" набрал 25 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/22. "Болонья" (12) идет на девятом месте.

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