Форвард "Лацио" попал в серьезное ДТП: озвучены сроки его восстановления

Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Риме. Инцидент произошел 16 апреля, передают Vesti.kz.

На перекрестке на его автомобиль наехал трамвай и серьезно его повредил. В аварии также пострадали другие автомобили и несколько человек, находившихся в общественном транспорте. Семь из них были доставлены в больницу.

В "Лацио" сообщают, что в результате ДТП он получил деформацию позвоночника и сложный перелом правого ребра. Футболист остается под наблюдением врачей.

По информации Sky Sport, на восстановление ему потребуется не менее 15 дней.

В нынешнем сезоне Серии А 33-летний Иммобиле провел 23 матча, забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"