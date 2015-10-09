Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 11:55
 

Экс-звезда сборной Италии выбрал новый клуб. Его сватали в "Кайрат"

Экс-звезда сборной Италии выбрал новый клуб. Его сватали в "Кайрат" ©instagram.com/torontofc

Экс-форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье вернулся в "Пескару". О подписании контракта с чемпионом Европы 2020 года пресс-служба клуба Серии B сообщила на официальном сайте.

Экс-форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье вернулся в "Пескару". О подписании контракта с чемпионом Европы 2020 года пресс-служба клуба Серии B сообщила на официальном сайте.

34-летний Инсинье будет выступать за "Пескару" под 11-м номером. Ранее нападающий уже защищал цвета команды — в сезоне-2011/2012 он играл за клуб на правах аренды из "Наполи".

Последним клубом Инсинье был "Торонто" из МЛС, который он покинул летом 2025 года. Возвращение опытного футболиста должно помочь "Пескаре" в борьбе за сохранение места во второй по силе лиге Италии.

На данный момент "Пескара" занимает последнее место в турнирной таблице Серии B, набрав 14 очков в 21 матче. От зоны сохранения прописки команду отделяют шесть очков.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны алматинского "Кайрата".

 

