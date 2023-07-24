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Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана сменил клуб в чемпионате Италии

Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана сменил клуб в чемпионате Италии
©twitter.com/eshomurodov14

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов перешел в итальянский "Кальяри", сообщает Sport 24.

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини подтвердил информацию о переходе нападающего "Ромы" в свой клуб. 

"Да, это правда", - сказал Джулини.

Ранее сообщалось, что "Кальяри" заплатит за аренду Шомуродова один миллион евро, а также в контракт будет включена опция выкупа за девять миллионов евро.

Согласно условиям сделки, зарплата форварда сборной Узбекистана будет разделена пополам между "Ромой" и "Кальяри". Предыдущие шесть месяцев Шомуродов провел на аренде в "Специи".

За время своего выступления в Серии А Шомуродов забил 12 голов в 80 матчах.

Напомним, что Шомуродов является близким другом игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова с которым они вместе выступали за "Ростов".

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Узбекистан

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