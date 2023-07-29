Буффон объявит о завершении карьеры в ближайшее время

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон намерен завершить профессиональную карьеру футболиста этим летом.

По сведениям Relevo, нынешний игрок "Пармы" уже принял окончательное решение. Ранее сообщалось об интересе к Буффону со стороны саудовских клубов, однако итальянец не будет продолжать футбольную карьеру.

45-летний Буффон за свою карьеру играл только за три клуба — "Парму", "Ювентус" и ПСЖ. За весь свой профессиональный путь голкипер смог выиграть 29 трофеев, став десятикратным чемпионом Италии. Буффон является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

В минувшем сезоне Буффон провел 19 матчей за "Парму" во всех турнирах, пропустив 24 гола и проведя пять "сухих" матчей.

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