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Андрей Шевченко оценил сезон "Милана"

Андрей Шевченко оценил сезон "Милана"
©Goal

Экс-нападающий "Милана" Андрей Шевченко назвал заслуженным поражение команды от "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов. Он также оценил нынешний сезон. 

"Поражение "Милана" в Лиге чемпионов? Это было тяжело, но "Интер" заслуженно победил, особенно в первые 15 минут они показали красивый футбол.

Но это был хороший сезон для "Милана", несмотря на многие трудности, до полуфинала. "Милан" претендует на четвЕртое место в чемпионате Италии, они дошли до полуфинала Лиги чемпионов и проводят хороший сезон. Пиоли - отличный тренер, в прошлом году он выиграл Серию А, надеюсь, так будет и дальше", - цитирует Шевченко Pianetamilan.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сыграют "Интер" и "Манчестер Сити". Он состоится в ночь на 11 июня по времени Астаны на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.

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Метки:
Милан ФК Шевченко Андрей Лига чемпионов Италия

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