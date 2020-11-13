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Покинет ли Роналду "Ювентус" до окончания контракта? Стало известно мнение футболиста

Говорят, от него хотят избавиться из-за кризиса.

Покинет ли Роналду "Ювентус" до окончания контракта? Стало известно мнение футболиста
Криштиану Роналду. Фото: depositphotos.com©
Новости спорта Футбол Италия
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Криштиану Роналду не планирует покидать туринский "Ювентус" до окончания своего контракта, который действует до 2022 года, передает "Чемпионат".

По данным источника, португальская звезда не слышал о желании туринского клуба продать его в летнее трансферное окно. Отмечается, что Роналду комфортно в Турине, и его семья тоже хорошо чувствует себя в Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Роналду стала слишком отягощать бюджет "Ювентуса", который, как и многие, испытывает кризис из-за пандемии коронавируса. В связи с этим начались разговоры о том, что клуб может избавиться от футболиста до окончания контракта. Сообщалось, что подписать португальца в свои ряды не прочь ПСЖ. Также форварда хочет вернуть "Манчестер Юнайтед".

 

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Метки:
Роналду Криштиану Ювентус

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