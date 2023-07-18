Выбил зуб и сломал нос: вратарь немецкого клуба задержан за драку с фанатом

Голкипер "Герты" Мариус Герсбек был задержан полицией из-за драки, сообщает Sport Bild. Инцидент произошел во время предсезонного сбора команды в Австрии.

Футболист проводил в отеле время с фанатами и, очевидно, нарушал спортивный режим. Драка произошла около трех часов ночи.

По данным источника, Герсбек напал на фаната, сломав тому нос и выбив зуб. Пострадавший находится в одной из клиник.

Вратаря задержала полиция и допрашивала до самого утра. В клубе теперь решают по поводу его будущего.

Напомним, что "Герта" по итогам прошлого сезона вылетела из Бундеслиги. Сезон во второй Бундеслиге у команды начнется 29 июля.

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