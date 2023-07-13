Вратарь ПСЖ был в миллиметрах от смерти

Испанский вратарь ПСЖ Серхио Рико, попавший в реанимацию после инцидента с лошадью, был в миллиметрах от смерти, передает "Чемпионат".

Голкипер упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Напомним, вратарь "Пари Сен-Жермен" пробыл в реанимации больше месяца, в том числе 19 дней в коме. Недавно голкипер пришел в сознание, смог дышать самостоятельно и начал говорить.

По информации The Athletic, уроженец Севильи был в шаге от смерти и за этот период потерял больше 20 килограммов. Вероятнее всего, Рико больше не сможет вернуться в профессиональный футбол.

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