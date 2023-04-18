В военной прокуратуре рассказали подробности драки сына Даулета Турлыханова

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал инцидент с участием сына известного спортсмена, депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, в ночь на 11 февраля на паркинге возле одного из торговых центров Алматы парень избил свою девушку и супругов-адвокатов, пытавшихся вступиться за нее. Нападавшим оказался рядовой срочной службы 20-летний Нурасыл Болат, сын Турлыханова.

Дело получило общественный резонанс. Как сообщил Казиев, сейчас оно завершено и находится на стадии судебного рассмотрения.

"Он (сын Турлыханова. - Прим.) является солдатом срочной службы, во время совершения преступления находился в отпуске", - сообщил первый заместитель главного военного прокурора.



По словам Казиева, в случае если вина Турлыханова-младшего будет доказана судом, ответственность понесет и командир части, в которой служил сын депутата.

"В соответствующем порядке, установленном законодательством, командир, конечно, наказание получит", - добавил он.

Ранее Турлыханов публично отреагировал на поступок сына и призвал принимать решение по этому инциденту правоохранительным органам.

Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Чемпион Азиатских игр (1994), чемпион Европы (1987) и мира (1989).

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