В Актау похоронили 21-летнюю спортсменку

В Актау простились с 21-летней спортсменкой Валерией Шальновой, тело которой было найдено в водозаборном канале МАЭК, сообщает lada.kz. Похороны прошли 17 июля.

"02.07.2023 г. ушла из жизни наша девочка, Шальнова Валерия Николаевна на 21-м году жизни. Многократная призер. Двукратная чемпионка РК. Кандидат в мастера спорта. Она хотела быть тренером, училась в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Есенова, обучалась на факультете физкультуры и спорта, перешла на 3 курс. Все, кто учился с ней, занимался, знал ее лично или наблюдал со стороны также могут прийти на прощание", - сообщала сестра погибшей в социальной сети.

Напомним, близкие погибшей не верят в версию о самоубийстве и намерены добиться справедливости.

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