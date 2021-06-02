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Ушел из жизни экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана Станислав Лунин

Ему было всего 28 лет.

Ушел из жизни экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана Станислав Лунин
Станислав Лунин. Фото Vesti.kz©
Новости спорта Около спорта Происшествия
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В Усть-Каменогорске ушел из жизни казахстанский футболист Станислав Лунин. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес!".

В своей карьере он выступал за такие клубы, как "Восток", "Шахтер", "Кайрат" и "Иртыш". Ему было всего 28 лет. Причина смерти стала остановка сердца.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Станислава Лунина.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Кайрат ФК Утраты

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