Ушел из жизни легенда "Кайрата" Фанас Салимов

Скончался легенда алматинского "Кайрата" Фанас Салимов, сообщается на сайте КФФ. Ему было 57 лет.

Воспитанник шымкентской школы футбола ярко проявил себя в составе "Кайрата", также выступал в ряде казахстанских и украинских клубов. Вызывался в юношеские и молодежную сборные СССР.

По окончании игровой карьеры добился значимых высот в качестве арбитра, тренера и организатора ветеранского футбольного движения.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Фанаса Салимова.

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