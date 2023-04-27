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Умер "Король" профессионального бокса. Он проигрывал казахстанцу

Умер "Король" профессионального бокса. Он проигрывал казахстанцу
©кадр из видео

Ушел из жизни бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Артур "Король" Уильямс (47-17-1, 30 КО), сообщает vRinge. Ему было 58 лет. Смерть наступила во сне, ее причины неизвестны.  

Уильямс выступал на профессиональном ринге с 1989 по 2010 год. Он завоевал чемпионский титул с третьей попытки: в октябре 1998 года отобрал пояс IBF у Имаму Мэйфилда, нокаутировав того в девятом раунде. 

Однако первая же защита оказалась для Уильямса последней: в середине 1999 года "Король" был остановлен Василием Жировым в седьмом раунде и больше никогда за мировые титулы не боксировал.

 

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Профессиональный бокс Жиров Василий

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