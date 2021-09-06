Скончался экс-футболист сборной Франции. Он пролежал в коме 39 лет

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался после 39-ти лет нахождения в коме, сообщает The Mirror.

Он ушел из жизни на 74-м году в палате госпиталя при университете города Ним.

Француз сенегальского происхождения впал в кому в далеком 1982 году после рядовой для футболистов операции на травмированным колене.

Ошибка анестезиолога в клинике в Лионе привела к тому, что он так и не пришел в себя после наркоза, пролежав в коме почти четыре десятка лет.

Адамс выступал за сборную Франции 1972 по 1976 год, защищал цвета "Пари Сен-Жермен" и "Ниццы".

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