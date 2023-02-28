Скандал в ПСЖ: звездного футболиста обвинили в изнасиловании

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими оказался в центре скандала, сообщают Vesti.kz. Звездного игрока обвинили в сексуальном насилии.

По информации Le Parisien, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 24-летняя девушка, заявившая о половом акте с футболистом, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил начальству, и в результате делом заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям, девушка начала общаться с Хакими в Instagram, после чего она на такси приехала к нему домой в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа. По словам жертвы, в доме Ашрафа "ситуация вышла из-под контроля": игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

В конечном счете девушке удалось оттолкнуть защитника ПСЖ, а затем послать сообщение другу, который приехал и забрал ее.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто. Отметим, что футболист женат, у него есть двое детей.

В нынешнем сезоне Хакими принял участие в 31 игре в составе ПСЖ во всех турнирах. Также футболист выступал на чемпионате мира в Катаре, где его сборная дошла до полуфинала.

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